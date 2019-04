Z Thajska se vrátila bílá jako stěna! Sestra Jakuba Prachaře na dovolené přibrala a ukázala bříško

Mariana Prachařová Super.cz

"To je první reakce všech, co mě viděli po dovolené. Tohle je na mě rekord, já se moc neopaluju. Nejde mi to. Je to smutný, ale je to tak. Když už se opaluju, tak se spálím. A to je úplně nejhorší," řekla Super.cz Mariana na párty, kde byl předepsaný dress code s prvky fialové.

To blogerka splnila na jedničku. Zvolila sukni s krátkým topem, který odhaloval její bříško. Doplnila to fialovými stíny, nehty a kapucí. "Snažila jsem se, aby to nějak vypadalo. Po Thajsku ale budu muset nastolit nějakou dietu," dodala. ■