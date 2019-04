Česká Barbie Dominika Myslivcová promluvila o drsné kyberšikaně: Lidé jí přejí smrt!

Dominika Myslivcová často dostává hodně nenávistné vzkazy. Michaela Feuereislová

„Tím, že hodně působím na internetu, tak mi kyberšikana není úplně vzdálená, protože některé komentáře u mých příspěvků jsou opravdu šílené,“ svěřila Super.cz krásná blondýnka, kterou už ale vlna nenávisti tolik netrápí. „Za ta léta jsem už získala hroší kůži a tyto věci absolutně neřeším. Když mi bylo nějakých čtrnáct let a začínala jsem, tak mi to hodně ubližovalo, protože to fakt není příjemné, když vám lidi na internetu přejí smrt. Za tu dobu jsem si ale uvědomila, že jsou to v podstatě nešťastní lidé, a nijak se tím nezabývám,“ přiznala česká Barbie, jež proslula oblibou v růžové barvě.

Velkou vlnu kritiky zaznamenala populární kráska docela nedávno, poté, co si pořídila selátko. „S mým prasátkem je to složité. Dostala jsem ho jako dárek, strašně jsem si ho oblíbila. Problém je v tom, že prasátko je víc závislé na člověku než pes a tím, jak hodně cestuji a pracuji, tak s ním nedokážu být doma 24 hodin denně. Když jsem někam odcházela, tak jsem na něm viděla, že je z toho smutné a bylo mi ho líto. Tak jsem se domluvila s mojí tetou, která má velkou zahradu, že ho nechám u ní v Ostravě, kam jezdím každý týden,“ řekla Myslivcová s tím, že odluku od svého nového mazlíčka docela oplakala.

Nejčastější otázky jejích fanoušků se točí kolem toho, co se s prasátkem stane, až vyroste. „Má to být miniprasátko. Zda vyroste, nebo nevyroste, uvidíme časem. Třeba se někde objevím za nějakou dobu s 200kilovým čuníkem,“ dodala s úsměvem blondýnka. ■