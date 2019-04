Kvůli Instagramu se bojí sociálky: Nikol Štíbrová má strach o syna Mathiase

Nikol Štíbrová má strach, že na ni někdo zavolá sociálku. Super.cz

Herečka a moderátorka Nikol Štíbrová (32) přiznala, že se její syn baví tím, že ji kouše po těle. Ona je pak samá modřina. Dala na rady a synovi dělá to samé. Jak ale prozrazuje, nepomáhá to.

"Jsem samá modřina, samý kousanec. Máťa zkouší, co vydržím, a zjišťuje, že toho moc nevydržím. Až poté, co jsem se poradila s matkama na Instagramu, jsem ho začala kousat zpátky. Chtěla bych říct, že to nepomáhá. Oba jsme plní modřin," řekla Super.cz Nikol. Se smíchem, pochopitelně.

Zároveň přiznala, že má strach z Odboru sociálně-právní ochrany dětí. "Dneska mi volala nějaká paní, špatně jsem v autě rozuměla a myslela jsem, že volá sociálka. Byla to nějaká paní, co se ptala na pojištění. Fakt jsem se lekla, že na mě posílá někdo sociálku, já bych se nedivila. Jak si občas dělám na Instagramu legraci, tak to pokaždé nemusí být dobře pochopeno. Neposílejte ji na mě, není to tak strašný, fakt ne," dodala se smíchem. ■