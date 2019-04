Boduje na stříbrném plátně, ale také ve světě módy. Po ulítlých tričkách představila Geislerová s kolegyní noční košile

Ester Geislerová (vlevo) a Josefina Bakošová představily košilky pro denní snílky s názvem To a jen sen. Michaela Feuereislová

Vytvořily spolu úspěšnou kolekci triček s originálními nápisy čerpanými ze sociálních sítí. I další umělecký počin Ester Geislerové a Josefiny Bakošové je originální. Návrhářské duo vytvořilo košilky pro denní snílky s názvem To a jen sen.

Sdělení je v této tvorbě o něco více skryto než u předešlých triček. „Přivádíme na svět náš další společný sen. Každý z našich projektů vzniká spontánně a na základě příběhů a situací, které se objevují v našich životech nebo v našem okolí. Vytvořily jsme košilky, které jsou zároveň i šaty. Jsou pohodlné pro noční spánek a krásné na denní nošení. Ráno se probudíte a můžete jít rovnou ven, zůstat ve snu a snít dál,“ říká k nové kolekci Josefina Bakošová. „Po tričkách, které byly víc pro zasmání, jsme chtěli navrhnout něco více ženského,” doplňuje její slova Ester Geislerová. Herečka doposud oblékala na spaní noční košile, pyžama a sexy tričko. Nyní prý bude spát taky ve svých šatech. „Jsou vytvořené ze stoprocentní bavlny,” směje se.

Cílem autorek bylo vytvořit kolekci, ve které se jejich nositelky budou cítit žensky a uvolněně, zároveň by ale měla být vhodná k lenošení a dennímu snění. “Spánek je důležitý pro všechno, co děláme, pojďme víc snít a odpočívat! To je poselství této kolekce,“ dodává Ester, která aktuálně boduje v kinech s filmem LOVEní.

Ke svému projektu chtěli opět připojit více uměleckých složek. Ke kolekci triček vznikl i profil na sociálních sítích. „To a jen sen“ je zase propojená také s hudební skladbou zpěvačky Marie Kieslowski, která kolekci zachytila v hudbě. Vznikla tak ambient-elektro ukolébavka a k ní také videoklip. „Chtěly jsme propojit sféry umění, vytvořit společně výsledný dojem, který bychom rády předaly dál. Nová kolekce je trochu surreálná, snová, fantazijní a Marie ji skvěle dokázala vystihnout ve své nové písni a poté také ve videoklipu,“ říká ke spolupráci Josefina Bakošová. ■