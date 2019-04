To není představitelka transsexuálky Dáši z Mostu! Sestry Stárkovy podobu nevidí, ale jsou jako přes kopírák

Lenka Neužil Stárková se synem Vincentem Michaela Feuereislová

Od dob vysílání seriálu Most! ji zastavují na ulici. Lenku Neužil Stárkovou totiž většinou identifikují jako představitelku transsexuálky Dáši . Ve skutečnosti si ji pletou s její sestrou, herečkou Erikou Stárkovou (34).

„Často mě mrzí, že musím lidi zklamat, že já nejsem ta herečka. A ještě mě to mrzí kvůli sestře, že nevidí ty krásné a pozitivní reakce,” svěřila se Super.cz sympatická produkční.

Mohlo by se zdát, že Lenka a Erika jsou dvojčata, není tomu tak. „Já jsem starší a ona je mladší. Nám ale nepřijde, že bychom si byly podobné, ostatní tu podobnost ale vidí,” říká.

Lenka je produkční, momentálně je ale na mateřské se synem Vincentem, kterého má s hercem Václavem Neužilem. Návrat do pracovního procesu maminka osmnáctiměsíčního dítěte zatím neplánuje.

„Vůbec teď nepracuji. Já jsem na mateřské a užívám si to. Vlastně jsem nad tím ale nepřemýšlela, protože všechno proběhlo tak rychle, že na to nebyl prostor. Pokud se poštěstí, tak bych chtěla ještě další dítě. Manžel je hodně zaměstnaný člověk a nechtěla bych, aby naše dítě vyrůstalo s chůvami a jinými lidmi,” svěřila Lenka na představení nového uměleckého počinu Ester Geislerové a Josefíny Bakošové. Návrhářské duo prezentovalo košilky pro denní snílky s názvem To a jen sen.

Neužil Stárková preferuje hlavně recyklovanou módu. Boty a kabáty si ale pořizuje nové a hodně věcí má právě od Josefíny Bakošové. „Mám od Pepiny spoustu věcí, ještě z doby, kdy teprve s módou začínala. Jsme spolužačky z DAMU, ona studovala scénografii a já produkci. Mám ty věci schované. Teď si u ní pořizuji kabát,” dodala Lenka Neužil Stárková. ■