Hvězda Tváře má za sebou první roli po porodu: Skloubit práci s mateřstvím se jí daří skvěle

Markéta Procházková má za sebou první roli po porodu.

"Naštěstí jsem mohla mít kluky pořád na zkouškách s sebou," vychvalovala si toleranci kolegů v Hudebním divadle v Karlíně a režiséra Aleše Procházky, když brala na zkoušky manžela a syna, aby mohla malého nakrmit.

Syna totiž ještě stále kojí, i když už pomalu začíná s příkrmy. A nestěžuje si ani na nedostatek spánku. "Jeden čas syn spal i šest nebo sedm hodin v kuse. To bylo úplně luxusní. Pak se to změnilo, to bylo trochu náročnější. Ale teď už je to zase čtyři i pět hodin, což je skvělý," je spokojená Markéta, která se dalšímu potomkovi rozhodně nebrání. "Mateřství je to nejhezčí, co mě mohlo potkat," míní. ■