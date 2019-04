Ilustrační foto Profimedia.cz

Rodinná chvilku se proměnila v nečekané drama. Dítě se mělo v zábavním parku radovat z trampolín, ale vypadalo to, že mnohem více si je užil tatínek. Ten poněkud zapomněl na to, že každá akce vyvolává reakci. Dítě si tak neplánovaně vyzkoušelo let vzduchem. Naštěstí se mu nic nestalo.