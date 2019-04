Po Bendové došlo i na Miss Bezděkovou! Hackeři ji připravili o zdroj obživy

Andrea Bezděková Michaela Feuereislová

"Žádný email, který se tvářil jako z Instagramu a kvůli kterému řada lidí přišla o svůj účet, když na něj klikla, nepřišel. Nic takového. Prostě jsem se ráno probudila a z ničeho nic jsem se do svého účtu nedostala, heslo bylo změněné. Vůbec to nechápu. Nepřišel mi ani žádný požadavek na uhrazení jakékoliv částky," řekla Super.cz Bezděková, která se modlí, aby jí Instagram její profil obnovil.

"Stejně jako řadu mých kolegyň, i mě živí reklamy na mém instagramovém účtu. Vážně se modlím, abych svůj účet dostala zpátky. Je to součást modelingu. My modelky i na našich prezentačních kartách máme počet followerů. Klienty to zajímá a ovlivňuje to jejich volbu při výběru modelky. Kdyby kdokoli věděl, jak pomoci k návratu účtu, budu moc vděčná za radu," dodala Bezděková, kterou sledovalo téměř devadesát tisíc fanoušků. ■