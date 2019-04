Lucie Loudínová je přední česká make-up artistka, která nedávno vyhrála první místo v republikové soutěži Foto make-up Štěpánky Podroužkové. Zjistili jsme pro vás, jak a čím se Lucie líčí a jaké produkty používá nejen pro své vítězné make-upy.

Lucie líčila vítězný make-up v soutěži dekorativní kosmetikou BABOR. Od této značky používá většinu produktů a je s nimi maximálně spokojená. U BABOR oceňuje především to, že je trendy a své produkty neustále vyvíjí a vylepšuje. Speciality, jako jsou řasy, pigmenty nebo třeba flirty si Lucie Loudínová nechává posílat ze zahraničí.

Základem každého líčení jsou podkladové báze, make-upy, pudry a dnes tolik nejen celebritami oblíbené kamufláže. V čem jsou jedinečné produkty, které používáte a proč byste je doporučila? „Make-upy značky BABOR jsou neskutečně jemné a přirozené, po nanesení nemáte vůbec pocit, že máte make-up. Pleť je přitom krásně sjednocená a rozzářená. Vrstvením lze docílit velmi dobrého krytí.“

Tajemství dokonalého make-upu profesionálů FOTO: Babor

Korekce obličeje se staly velkým hitem a dá se s nimi doslova čarovat. Ženy by si však měly dát pozor na to, že fotografie celebrit a návody na sociálních sítích nejsou vždy vhodné na denní nošení. A jaká jsou tedy základní pravidla a bez kterých přípravků se efektivní stínování obličeje neobejde? “Střed obličeje by měl být vždy prosvětlený, proto používám světlý rozjasňovač BABOR Luminous Skin Concealer.

Vše, co potřebujeme na obličeji naopak zúžit a zkrátit, musíme vystínovat tmavým make-upem, pudrem, korektorem. Nejčastěji na běžné líčení používám BABOR Tri-Colour Blush odstín 01, kde jsou v paletce 3 odstíny hnědé a s korekcí si můžu pěkně pohrát.

BABOR Luminous Skin Concealer a BABOR Tri-Colour Blush odst. 01

FOTO: Babor

Byli jsme zvědaví, jak vypadá denní make-up, který běžně nosí profesionální make-up artistka a na co Lucie nikdy nezapomíná. “Základem je určitě kvalitní make-up a tvářenka. Na co nedám dopustit je řasenka BABOR Ultimate Style & Volume Mascara, která intenzivně, ale přirozeně zvýrazní řasy.

BABOR Ultimate Style & Volume Mascara a BABOR AGE ID Serum Foundation

FOTO: Babor

A co bych doporučila jako nezbytnost při denním líčení? Pamatovat na to, že líčení by mělo vyzdvihnout přednosti vaší osobité krásy a pomoci skrýt drobné nedokonalosti. Nesnažte se ze sebe, pomocí make-upu, udělat někoho jiného. Vše by mělo vypadat svěže, rozzářeně a především přirozeně.“ ■