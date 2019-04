Kelly Brook vyrazila slavit do tepla: Modelka v bikinách je dárkem pro fanoušky

Kelly Brook Profimedia.cz

Portugalsko se stalo destinací, kam glamour modelka Kelly Brook (39) a její přítel Jeremy Parisi vyrazili oslavit čtvrté výročí vztahu. Fanouškům se ozvala sérií fotek z pláže, koňského hřbetu i od bazénu. „Máme oficiálně čtvrté výročí toho, co jsme párem,“ napsala Kelly v komentáři.

Do kupy se Kelly a Jeremy dali díky sociálním sítím. „Seznámili jsem se na Instagramu. Viděla jsem jeho video a řekla si: ‚Ou, zajímalo by mě, jestli je na Instagramu‘. Byl, stejně jako všichni v dnešní době. Začala jsem ho sledovat, on mě, tak jsem mu napsala zprávu...“ uvedla modelka v nedávném rozhovoru.

Loni v létě se spekulovalo, že se pár zasnoubil, Brook však zprávu nikdy nepotvrdila. O čem hovoří otevřeně, je téma dětí, respektive strach, zda se jich někdy dočká. V roce 2011, v době vztahu s hráčem rugby Thomem Evansem, v šestém měsíci potratila. Magazínu Fabulous nedávno řekla, že je smířená i s variantou, že potomky mít nikdy nebude. ■