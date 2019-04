S váhou po porodu neměla topmodelka Stráská problém. Mateřství jejímu tělu prospělo

Zuzana Stráská vypadá pár měsíců po porodu báječně. Super.cz

„Příliš jsem nepřibrala. Domnívám se, že to bylo tím, že jsem to vůbec neřešila. Myslím si, že se má myslet na dítě a je jedno, jestli žena přibere dvacet kilo, nebo nic,” říká Zuzana a jedním dechem dodává: „Mám pocit, že když na to žena nemyslí, tak pak je to v pořádku.”

Mateřství ale Stráské tělo přece jen změnilo. „Zatím se změnilo v pozitivním slova smyslu. Křivky se změnily k dobrému. Začaly mi například růst vlasy,” klepe si Zuzana z pověrčivosti na zuby a dodává: „Jsem šťastná s trošku se bojím, aby se něco nepokazilo.”

Stráská je první ze své party kamarádek a modelek, která se stala maminkou. Je pro ně ale pozitivním příkladem. „Myslím, že se to pomalu mění. Ema rozhodně nefunguje v mém okolí jako antikoncepce, ba naopak, je hrozně hodná. Holky jsou tedy zapálené pro,” usmívá se Zuzana Stráská. ■