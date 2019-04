Autorka Sexu ve městě vypadá v šedesáti lépe než její hlavní hrdinka

Candace Bushnell Profimedia.cz

Předlohu slavného seriálu Sex ve městě má na svědomí Candace Bushnell (60), která roky psala sloupky pro týdeník New York Observer. Letos vydává další knihu, jejímž tématem je stále sex, ale tentokrát u žen starších 50 let.

Sama autorka, patřící mezi šedesátnice, by ráda knihou ukázala, že ženy nad padesát let rozhodně nepatří do starého železa a v dnešní době si naopak mnohem víc užívají života. Cvičí, cestují, mají zajímavé koníčky, začínají nové kariéry a ano, stále mají i příležitostný sex.

V srpnu se kniha nazvaná „Is There Still Sex in the City?“ (Je ve městě stále ještě sex?) dostane na trh, a i když to zatím není potvrzené, je možné, že se Candace podaří znovu proniknout i do seriálového světa.

Kdyby nebyly herečky seriálu na ostří nože, věkově by se do nového konceptu hodily. Sarah Jessica Parker (54) (54 let), Cynthia Ellen Nixon (52 let), Kristin Davis (54 let) i Kim Cattrall (62 let) už totiž všechny padesátku překročily. ■