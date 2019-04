To zavání duševní chorobou: Kubíčkové ukradla identitu žárlivá fanynka

Kristýna Kubíčková Herminapress

Sociální sítě se staly pro známé osobnosti ideálním prostředím pro sebeprezentaci a zdrojem nových příjmů. To platí ale jen do doby, než se vymknou kontrole.

Své by o tom mohla povídat Kristýna Kubíčková (21). Její identitu si totiž na Facebooku částečně přivlastnila cizí osoba a způsobila jí tím nemalé starosti. „Nějaká slečna pod jiným jménem stahovala moje fotky a příběhy a prezentovala je na svém profilu jako vlastní. Nakonec mě dokonce obvinila z toho, že jsem jí ukradla můj vlastní Instagram," popisuje Kristýna chování s největší pravděpodobností fanynky svého dnes již expřítele Vojty Drahokoupila (23).

Hra na celebritu překročila hranici zdravého rozumu. „Dokonce tvrdila, že mám s Vojtou dítě, malého Vojtíška, vytvářela vlastní živá vysílání a jiné šílené věci,” kroutí hlavou Česká Miss Earth 2016, která si nezvyklé chování stalkerky vysvětluje po svém: „Slečna má asi hodně ráda Vojtu, tak si naše životy snažila přivlastnit.”

Modelka přidala vzkaz svým i expartnerovým obdivovatelkám. „Pokud jsme pro tyto holčičky vzorem nebo inspirací, tak je to v pořádku. Měly by mít ale vlastní život a snažit se o to, aby ony samy byly šťastné a aby nemusely žít náš život na sociálních sítích,” vzkázala fanynkám svým i svého expartnera Kristýna Kubíčková. ■