Špendlíky v botě už neletí: Jak Ivu Pazderkovou šikanovaly divadelní kolegyně?

V inscenaci Jak se dělá muzikál se představuje muzikálové řemeslo a to, jak dílo vzniká od začátku až do konce, kdy je diváci vidí na jevišti. Zákulisí muzikálové branže poodhalila i Iva Pazderková (39), která hraje jednu z hlavních rolí.

Poučné pásmo ukazuje mj. i rivalitu mezi herečkami, které si dělají různé naschvály v rámci boje o roli. "Je to sice s nadsázkou, aby to bylo zábavné, ale ani ve skutečnosti nejsme na sebe pořád milé a závidíme si kostýmy a jiné věci. Takže někdy to pravda je," přiznala Iva.

Poničit kostým anebo dát kolegyni špendlíček do střevíčku, už se dnes nenosí. "Dělají se fikanější věci. My starší herečky máme tendenci, když s námi hraje někdo mladý a talentovaný, jít stále hlouběji do scény, takže ona se musí otočit zády k divákům a není vidět. Tohle mi párkrát kolegyně, když jsem začínala, udělaly," prozradila Pazderková.

Ta v Hudebním divadle v Karlíně, kde se premiéra Jak se dělá muzikál konala, hraje ještě v muzikálu Sestra v akci a v Divadle Na Fidlovačce v dalších pěti představeních. Vedle svých dalších aktivit to stíhá s vyplazeným jazykem. Kromě toho totiž pracuje i na své knížce a dalším cédéčku.

"V červnu mám u knížky deadline, takže odevzdávám. A pokud jde o desku, ráda bych ji stihla natočit v létě. Ale mám toho opravdu hodně, takže možná budeme natáčet až na podzim a vydám ji na jaře," vysvětlila. ■