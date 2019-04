Kardashianky běží v televizi už 12 let! Podívejte se, jak se za tu dobu změnily ženy, které milují plastické operace

Kardashianovi jsou jedním z nejsledovanějších klanů na světě. Profimedia.cz

Žádná jiná rodina nemá tolik pozornosti médií jako sestry Kardashianovy a jejich matka Kris Jenner. O víkendu odstartovala již 16. série reality show Keeping Up with the Kardashians, což znamená, že tento pořad se vysílá už dvanáctým rokem. Jejich životy jsou plné skandálů, a to diváky baví.