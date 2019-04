Vypadá skvěle nejen v divadle, ale i na koncertních pódiích: Muzikálová zpěvačka (17) ale nemá na lásku čas

Nelly Řehořová všechen svůj volný čas věnuje zpěvu. Foto: archiv N.Řehořové

Jde z role do role a září v nejednom muzikálu. Mladá zpěvačka Nelly Řehořová (17), která už brzy oslaví své osmnácté narozeniny, všechen svůj volný čas věnuje zpěvu. Vedle nové role v muzikálu Kvítek mandragory se také věnuje koncertování .

Jako předskokanku si ji pro své turné vybral zpěvák Michal Hrůza. „Ohlasy máme hodně dobré, chodí za mnou lidi, nebo mi pak i píšou, že se jim moje písničky líbí, a to je pro nás s klukama z kapely největší odměna, velká motivace a povzbuzení. Jsem vděčná Michalovi, že nám tohle umožnil zažít,“ svěřila zpěvačka, která přes svou vytíženost nemá čas na vztahy.

„Je pravda, že nemám čas si vyjít s kamarády třeba někam večer na párty, to je ale jediná cena za to, co dělám,” řekla nám Nelly, která se letos ocitne na prahu dospělosti. Tak snad nebude oslavovat sama, protože prozradila, že je bez přítele. „Mám hodně kamarádů a když mě někdo někam pozve, tak z toho stejně sejde, protože nakonec nemám čas,“ dodala talentovaná zpěvačka. ■