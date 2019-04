Nečekala, až se oteplí i u nás: Bývalá královna krásy si vyhřívá tělíčko na Bali

Renata Langmannová si užívá slunce na Bali. Foto: instagram R. Langmannové

Pořádně dobrodružnou dovolenou měla v lednu. To se Česká Miss 2006 Renata Langmannová (32) vypravila se svým partnerem Ondřejem Novotným do Chile. Projeli tam tisíce kilometrů a rozhodně to nebylo o opalování, ale o poznávání exotické země.