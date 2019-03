Takhle vypadá Nosková, když si nestihne umýt vlasy a zapomene make-up doma! Co na to říkáte?

Michaela Nosková bez špetky líčidel Super.cz

Zpěvačka Michaela Nosková (36) vyrazila na charitativní akci na podporu vážně nemocné Sofie Stránské lehce nepřipravená. Protože běhala hodinu ve fitness, nestihla se nalíčit a učesat. Oblékla jen džíny, tílko a zůstala ve sportovní podprsence. A takhle to dopadlo.



„Byla jsem dnes běhat, ale nestihla jsem se připravit. Abyste se nemuseli dívat na mojí zpocenou hlavu, obmotala jsem si šátek na hlavu. Make-up mi půjčovali tady, to jsem taky cestou nestihla,“ řekla Super.cz Míša, která jinak září štěstím.



Dlouho se spekuluje, že je po jejím boku nový muž a nyní to poprvé také potvrdila. „Nebudu lhát, že jsou kolem mě lidi, kteří jsou mi blízcí,“ usmívá se, která toho moc odtajnit nechtěla.



Zareagovala také na to, že její bývalý partner Ondřej Bábor objevil ve společnosti s plastikami vyumělkovanou finalistkou reality show VyVolení Evou Feuereislovou. „Je to jeho volba, jeho věc, každý si myslím pomyslí svoje. Bohužel si každý pomyslí svoje i o mně,“ dodala Míša, která se na charitativní akci pro Sofii, která je po mozkové obrně nesoběstačná a potřebuje nepřetržitou péči osobního asistenta, potkala také se svým bývalým partnerem Honzou Křížem.



„S Honzou mám super vztahy, mám hrozně ráda jeho manželku Marušku, vždycky je ráda vidím. Hrozně jsme si s Maruškou sedly,“ uzavřela Nosková.