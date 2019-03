Odzbrojí vás nejen svým úsměvem: Lucie Borhyová se pochlubila bujným dekoltem v plavkách!

Moderátorka si užívá na dovolené. Foto: Super.cz/instagram L.Borhyové

Nejdříve se pustila do návštěvy nejznámějších památek. „Ani to nevypadá, že je to výhled z nejvyššího mrakodrapu na světě,“ pochlubila se moderátorka na sociální síti snímkem z nejvyšší budovy světa Burj Khalifa. Poté, co zkoukla ty nejznámější skvosty v Dubaji, vydala se také na pláž.

A nutno říct, že snímkem v plavkách rozhodně potěšila své fanoušky. Na fotce totiž okouzlí nejen svým dokonalým úsměvem od ucha k uchu, ale také bujným dekoltem v plavkách. „Tohle na Nově nevidíš,“ připsal jí ke snímku jeden z jejích obdivovatelů. A měl pravdu. ■