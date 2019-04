Užijte si Anetu Vignerovou v ultrakrátké mini: S přehlídkami prádla a plavek je konec, na molo už obnažená nepůjde

Aneta Vignerová Super.cz

Co říká na to, když ji vidí spoře oděnou na focení? "To ještě nezažil. Podle mě by to dnešním dnem všechno skončilo," řekla Super.cz se smíchem. "Plavky ani prádlo vůbec už nechodím. A u prádla si focení hodně vybírám," doplnila.

Jako modelka je stále velmi úspěšná. "Pořád to funguje, pořád to má stoupající tendenci. Jsou nabídky, které mě baví. Pořád je to na slušné úrovni, která mě živí," dodala Aneta na párty, kam vyrazila ve velmi krátké sukni, a vynikly tak její velmi štíhlé nožky.

"Z mojí strany je to vždycky cudný. Může to být sexy. Kdybych si k tomu vzala podpatky a chodila po obchoďáku, bylo by to divný. Když si k tomu člověk dá nízké boty, proč ne. Jsme modelky, musíme být kreativnější a můžeme si to dovolit," dodala. ■