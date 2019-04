Míša Tomešová promluvila o vážně nemocném bratrovi: Je po mozkové obrně upoutaný na vozík

Míša Tomešová má nemocného bratra. Super.cz

Zpěvačka Michaela Tomešová (27)se rozhodla pomoci vážně nemocné, osmadvacetileté Sofii Stránské, která je po mozkové obrně odkázaná na pomoc osobního asistenta. Její postižení je velmi silné, ale stát její péči nezaplatí. Sofie nechce do ústavu, ale neustálá pomoc je velmi nákladná.

"Už dlouhodobě pomáhám Sofii. Nyní, když jsem ležela na akupunktuře, tak jsme s Juditou Halvovou vymysleli celoroční sbírku, která se završí koncertem v prosinci. Cíl je sehnat něco přes 200 tisíc, Sofie potřebuje osobního asistenta takřka po celý den," řekla Super.cz Míša, která si Sofii vybrala i kvůli osobní zkušenosti. Její bratr je také po mozkové obrně.

"Vím, jaké to je se o takového člověka starat. Sofie je odkázaná na neustálou pomoc, brácha se o sebe do jisté míry postará sám. Je upoutaný na invalidní vozík, ale mentálně je úplně v pořádku, dělá dokonce dramaturgii, dělali jsme kdysi muzikál Rent. U něj je to nyní hlavně pohybový problém," dodala Míša. ■