Poslední rozloučení s králem rozkoší Danem Nekonečným! Na nudu a smutek zapomeňte. Čím budete víc žlutí, tím lépe!

Daniel Nekonečný miloval život. Michaela Feuereislová

Poslední rozloučení se zpěvákem Danem Nekonečným (✝52) proběhne ve čtvrtek 4. dubna v pražském krematoriu v Motole. A kdo by čekal, že to bude klasický pohřeb opředen černou smuteční barvou, plete se. Pohřeb bude takový, jako život, který hudebník a showman žil. Tedy pořádně pestrý.

„Určitě by to takhle Dan chtěl. Žádný smutek a černou. Takový on nikdy nebyl. Rozloučit se přijdeme tak, jak by nás chtěl všechny vidět,“ řekla Super.cz Nekonečného životní partnerka Zuzana Kardová, která společně se zpěvákovou sestrou Lenkou pohřeb organizuje.

A takhle zní zpráva, kterou rodině a blízkým společně rozeslaly. „Ve čtvrtek 4.4. 2019 ve 14:15 z krematoria Motol odjíždí náš král rozkoší Daniel na NEKONEČNÉ turné do jiné dimenze. Pokud se budete chtít přijít rozloučit, oblečte si co nejpestřejší oděv a vyzbrojte se dobrou náladou,“ stojí ve zprávě. Na posledním rozloučení zpěváka a tanečníka zazní jeho největší hity, píseň od Danova milovaného Elvise Presleyho a také společný duet s Evou Pilarovou ■