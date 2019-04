Žádné prsteny, havajské věnce nebo plyšáci: Co všechno notář zakázal odvézt z domu na pohřeb Daniela Nekonečného (✝52)?

Daniel Nekonečný Michaela Feuereislová

To snad není ani možné. Rodina zpěváka Dana Nekonečného (✝52) na poslední rozloučení nemůže vzít věci, které měl zpěvák nejraději. Pohřeb bude ve veselých barvách, sám Dan bude v rakvi ve svém nejoblíbenějším outfitu. Ale něco přeci jen chybět bude.

"Chtěli jsme mu nasadit zlaté prsteny, které nosil. Notář to zakázal. Že nosil prsteny a měl by je mít na ruce, nechápal," řekla Super.cz životní partnerka Nekonečného Zuzana Kardová. A to není zdaleka všechno.

Budou chybět havajské věnce, plyšová zvířata. Zkrátka vše, co zpěvák miloval a byl tím doma obklopený. "Chtěla jsem havajské věnce. Nedali mi ani dvě košile. Plnej barák plyšáků a já včera musela koupit aspoň 4 plyšový tygříky. Ještě fotili, co odnášíme. Dovolili jen oblek, košili, boty klobouk a jeden šátek," řekla Super.cz Zuzana Kardová.

"Dohadovala jsem se s nimi, jestli mi dají jeden věnec nebo čtyři. Chtěla jsem i pro holky. Tereza chtěla blbej šátek, co nosil pod kloboukem. Chtěla ho mít na pohřbu omotaný na ruce. Bohužel nebude," dodala smutná Zuzana, která poslední rozloučení zařizuje.

Nechtěli prý žádné drahé věci, které by byly předmětem dědictví. I když i to je jasné. Dědička je jen jedna, sestra Jana. Nikoho jiného už Dan neměl. A přesto jim notář nevyhověl. Pro rodinu jsou to nyní hodně těžké chvíle. ■