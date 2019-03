Nechali byste si taky naplácat? Polonahá Inna Puhajková předvedla v sauně žhavý rituál

Inna Puhajková se chopila tradičního rituálu v sauně. Profimedia.cz

Díky této zálibě byla také zvolena, aby v aquaparku v pražských Čestlicích předvedla tradiční ruský rituál. „V Rusku a na Ukrajině, odkud pocházím, je to tradiční součást kultury. Sauna bývá běžná, jako je v Česku bazén. Zážitkem byla práce s metlou a metličkování, které znám z dětství a jsem moc ráda, že jsem si ho mohla vyzkoušet,“ uvedla Inna během tiskové konference k Saunafestu.

Na její vlnící se sexy křivky, které zahalovalo jen vzdušné prostěradlo, bylo opravdu radost pohledět. Pokud by ji tedy práce v televizi někdy omrzela, tady by měla flek jistý. Na její rituál by byl totiž určitě velký nával. ■