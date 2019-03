Čvančarová si na parketu střihla tango s Bolkem Polívkou: K vášni ji pobízel manžel Petr Čadek!

Čvančarová tančí s Polívkou pod dohledem Čadka. Video: archiv FTV Prima

K tanci ale nevyzval drsnou vdovu Johanu v podání Jitky Čvančarové, jež to na parketu pro změnu roztáčela s Bolkem Polívkou (69) alias detektivem Olinem Nekulou. „Hrál jsem v podstatě sám sebe, tak snad jsem to nezkazil,“ řekl s úsměvem Čadek, který měl za úkol připravit choreografii pro všechny taneční obrazy.

„Režisér Radek Bajgar měl určitou představu, poslal mi nějaké návrhy, já k tomu dal své postřehy a ukázal mu svou představu. Líbila se mu a pak už jen zbývalo to ostatní naučit,“ dodal Čadek.

Polívka by tak klidně mohl tančit ve StarDance. V tanečním studiu strávil několik tréninků a piloval kroky. „Bolek to zvládl asi za tři tréninky, je šikovný a fajn chlap. Učil jsem ho klasické tango, které se učí v tanečních. Známe se dlouho, takže odpadala ta nervozita z toho, že se bude učit tančit. Bylo to takové přátelské setkání.“

Aby nebyl parket na obrazovce prázdný, společnost hercům dělali studenti z tanečního studia. „Aby to bylo autentické, tak jsem vybral pár studentů z Tančírny a samozřejmě i naše lektory. S Bolkem tančila Petra Kostovčíková a s Markem Lamborou (23) Alice Stodůlková.“

O svou manželku Jitku Čvančarovou, kterou k tanci vyzve Polívka, se postaral tanečník sám. „S Jitkou jsme to trénovali doma, to je výhoda,“ usmíval se Čadek, který byl s výsledkem víc než spokojený.

„Samozřejmě, že se to nepovedlo na první dobrou, točilo se to víckrát. Finální záběry jsem viděl na kontrolní produkci a bylo to fajn. Kontroloval to i režisér, se kterým se dělalo skvěle. Pohlídal všechno a věci, které bych řešil já, tak s nimi přišel dřív,“ uzavřel choreograf. ■