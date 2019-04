Vypadá o 20 let mladší. Zdena Studénková prozrazuje, zda zafungoval mladší partner, skalpel nebo dril

Kdo v poslední době viděl herečku Zdenku Studénkovou, musí smeknout před tím, jak fantasticky vypadá. Září v divadle i na televizní obrazovce, a to, že před pár lety překročila šedesátku, je zkrátka k neuvěření. Její recept?

Oblíbená herečka Zdena Studénková vděčí za svoji krásu skvělým genům, ale rozhodně se nestydí ani za drobná vylepšení specialistů: „Využívám služby Kliniky YES VISAGE. Jednou za čas si nechávám odstranit nejvýraznější vrásky a udržuji si kvalitu pleti vlastní plazmou.

Smích a trocha botoxu

„V divadle se pořádně zasmějeme, a to je lék na kdejaké choroby,“ říká krásná herečka, zároveň ale přiznává i estetické zákroky: „Vrásky na čele včetně mimických upravujeme jen do takové míry, aby tvář zůstala funkční a abych jako herečka neztratila výraz.“ Ošetřující lékařka MUDr. Eva Urbánková pochválila její genetickou výbavu, kterou pak jen zlehka podpoří: „My už můžeme jen malinko vylepšovat nuance, které věk přináší.“

Omlazuje také láska a čas pro sebe

O herečce je známo, že spokojeně žije se svým o 18 let mladším partnerem Braněm, vedle kterého jen kvete. A i když je velmi vytížená, udělá si čas i pro sebe: „Považuji za velmi důležité věnovat čas sama sobě a nepřicházet s výmluvami proč něco nestíhám. Také pocit, že nevyjdu na ulici neupravená, nejde ničím nahradit. Myslím, že každé ženě by mělo na vzhledu záležet a ranní půlhodinka za to stojí,“ říká hvězda. I Zdenka jako mnoho slavných v poslední době propadla novince, kterou je revoluční 4D ošetření laserem Fotona. „Kombinace laseru a kyseliny hyaluronové, plazmy či botulotoxinu je v současnosti nejúčinnější omlazovací technikou,“ doporučuje MUDr. Gabryšová z Kliniky YES VISAGE.

Krásnější, přirozená a zdarma!

Zdena Studénková patří k dlouhodobě spokojeným klientkám Kliniky YES VISAGE, stejně jako Simona Krainová, Alice Bendová, Iva Kubelková, Sandra Nováková, Kamila Nývltová a mnoho dalších českých i slovenských celebrit. O moderní omlazovací zákroky je na Klinikách Yes Visage v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě velký zájem a jakýkoliv ze zákroků kliniky můžete mít i vy. A to zcela zdarma v soutěži.

