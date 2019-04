Nemoci, která jí vzala maminku a bratra, vyhlásila Marta Jandová válku. Bojuje i hudbou

Marta Jandová ví, jak je důležité mluvit o nepříjemném tématu, jakým je rakovina. Super.cz

V prevenci proti této zákeřné chorobě se snaží zpěvačka dělat mnohé, sama se divila, že ji doposud neoslovili organizátoři růžového průvodu za zdravá prsa. „Divila jsem se, proč nejsem součástí tohoto pochodu taky já, když se ví o tom, že naši rodinu postihla tato nemoc. Tak jsem si o to řekla sama,” svěřila se nám na tiskovce pochodu rockerka. „Myslím si, že tyto zkušenosti mám a že je potřeba pořád upozorňovat na prevenci. A nejen jednou, ale pořád dokola.”

Zpěvačka dochází na pravidelná vyšetření a k prevenci nabádá i lidi ve svém okolí. „Dodržuji prevenci ze své vlastní zkušenosti. Mám doma doktora, který na to myslí se mnou. Mám doma tedy takové stereo informací, že musím chodit na kontroly,” říká.

Dceři zpěvačky Marušce je teprve pět let, a proto zatím nepřemýšlí, jak bude nutné řešit prevenci i v jejím případě. „Nezjišťovala jsem to, protože na to ještě vůbec nechci pomýšlet. Ona je ještě hodně malinká a jen to pomyšlení na to mě dělá hodně smutnou,” říká Marta Jandová. ■