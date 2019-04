Takhle dnes vypadá dětská hvězda komunistické televizní tvorby: Životní příběh parťáka Marka Ebena vás zasáhne

Antonín Navrátil se zúčastnil oslavy 50. výročí vzniku televizní Popelky. Super.cz

Na černobílou pohádku herec vzpomíná moc rád, a to především proto, že se při natáčení zrodila jeho celoživotní láska ke koním. „Já jsem byl šokovaný, že musím ovládat dva koně. Nikdy předtím jsem s koňmi nepřišel do styku. Vysvětlili mi, jak je mám rozjet, ale nikdo už mi neřekl, jak se mají zabrzdit. Takže když jsme s Evičkou poprvé odjeli do Průhonického parku, tak jsme jeli ještě hodinu, než se nám podařilo ty koníčky uprosit, aby zastavili,“ vyprávěl barvitě Navrátil na oslavě 50. výročí od vzniku filmu.

Koně dokonce později začal i chovat, a to na svém venkovském sídle, kde začal novou životní etapu. „Věnuju se budování sídla v přírodě mezi zvířátkama a zakládám sad. Žiju úplně jiným životem,“ prozradil Super.cz někdejší seriálový a filmový hrdina, který se dnes věnuje především dabingu a namlouvání dokumentů.

„Já jsem kariéru nikdy nebudoval. Když jsem musel odejít z Vinohradského divadla, tak jsem šel do kovárny a učil jsem se postupně tajům kovařiny. Ale po dvou letech mě zlákali na dabing nového typu a já tomu úplně propadl. Začal jsem nejen dabovat, ale i režírovat,“ upřesnil.

Radost mu ale teď dělá především jeho dvouletá dcera. „Dneska už to malé dítě vnímám jinak, mám k ní trochu i dědečkovský vztah,“ svěřil se herec, který má z předchozích manželství ještě dospělou dceru Alenu a postiženou dceru Kateřinu (30), o niž vede už 27 let soudní spor s bývalou manželkou.

„Kateřinu si chce udržet, ne že by k ní měla vztah, ale protože to přináší slušné příjmy. U mě se neprojevuje tak postižená jako u matky a ty záchvaty, které má, u mě nejsou. Přesto soud rozhodnul, že nadále bude v ústavu, kam ji dala matka, místo toho, aby žila svobodně se mnou, se svým koněm, na kterého kouká z okna svého pokoje,“ dodal Navrátil. ■