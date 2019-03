Na takovou surfařku je radost pohledět: Podívejte se, v jakých plavkách krásná Češka řádí ve vlnách

Natálie Kotková předvedla svou štíhlou postavičku v plavkách. Foto: Super.cz/Instagram N. Kotkové

Krásná modelka Natálie Kotková (25) se nejspíš nemůže dočkat léta. Opět totiž vycestovala do teplých krajů nachytat trochu bronzu. Tentokrát její krásu mohou obdivovat až v Karibiku, kam vyrazila surfovat.

Fanouškům Česká Miss World 2016 poslala z Dominikánské republiky hned několik pozdravů. „Dnes z pyžama rovnou do neoprénku a do vln,“ zdravila blondýnka oděná do neoprenových plavek, ve kterých vynikala její luxusní figura.

Kromě toho, že v exotickém ráji maká na své fyzičce, také poctivě odpočívá. „Dvakrát denně surf a boj ve vlnách (aneb kotrmelce pod vodou), potom běhání po městečku a odpolední jóga - musím říct, že si tu fyzičku zlepšuju každou minutou (a že nemám jen jednu novou modřinu). Ale mimo zlepšování se v surfu a józe jsem si sem jela hlavně tedy i odpočinout, sáhnout po knížce, vyčistit hlavu,“ popsala modelka na Instagramu svou každodenní rutinu. ■