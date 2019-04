Tohle puritány pobouří: Návrhář oblékl modely do růžových trenek a svoji kolekci nazval Teplouš

Michal Marek nazval část své nové kolekce Teplouš. Super.cz

"Lidi se mě často ptají, co a kdo je mi inspirací, ale já ji cítím a vidím všude. Takže pak moje krejčové šílí, protože neděláme jen kolekce, které jsou mým vnitřním vyjádřením, ale i zakázky, které nás vlastně živí," svěřil.

"Začátky byly opravdu velmi špatné, devadesát procent výdělku šlo ze zakázek a jen deset z autorské tvorby. Pak se to zlepšilo na sedmdesát a třicet a poslední kolekce Můra, kdy jsem vůbec nepočítal s tím, že by se prodávala, tak je až na jedny šaty vyprodaná," je potěšen vývojem návrhář.

Aktuální kolekce Bára, kterou předvedl v pražské Pragovce, a kterou poukazuje na to, že bychom měli ve společnosti přijímat lidi s hendikepy, také vzbudila velký ohlas. A to jsou některé kousky na první pohled ne moc nositelné. "Upřímně si myslím, že zrovna růžové trenýrky pro pány půjdou na dračku. Už po o přehlídce byly zarezervované stejně jako šusťákové soupravy, které na trhu nejsou," upřesnil Michal.

Ten jednu část kolekce, jejíž tváří je syn Nely Boudové Dalibor, pojmenoval Teplouš, což se nám zdálo až za hranicí. "Měl jsem o tom docela dlouho debaty s manažerem, týmem i dalšími lidmi, kteří mě od toho odrazovali, protože to brali jako vulgarismus a hanlivé oslovení. Já to bral tak, že jsem stejné orientace a ode mne to hanlivě znít nemůže. Chtěl jsem poukázat a dát nadsázku sexuální odlišnosti. Není to nic neobvyklého, prostě jsme tu a je to tak," uzavřel. ■