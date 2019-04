Takhle ji rozhodně neznáme: Iva Janžurová se kvůli nové roli učila nejen manipulovat se zbraní, ale i střílet

Herečka v novém filmu použila nejednu zbraň. Foto: Super.cz/archiv Cinemart

Tentokrát ji nečekalo pouze nastudování scénáře, ale pro novou roli si musela Iva Janžurová (77) osvojit novou dovednost. Režisér Radek Bajgar ji obsadil do hlavní role komedie Teroristka, která míří do kin a do rukou jí dal zbraň.

Přestože se oblíbená herečka na plátnech objeví opět v kladné roli, o akční scény nebude nouze. Díky nim se také Janžurová musela naučit trochu střílet. „Paní Janžurová trénovala jenom trošku, aby to působilo věrohodně. Samozřejmě jsme používali slepé náboje, musela si ale vyzkoušet na střelnici ostré střelby, aby věděla, co to dělá, takže si opravdu zastřílela,“ svěřil režisér komedie, ve které půjde Janžurová se zbraní po podnikateli Machovi, kterého ztvárnil Martin Hofmann (41).

„Často se mě ptají lidí, jak jsem zápasila se zbraněmi. Myslím, že jsem dostala velmi slabé zaškolení, ale bylo to naschvál, protože kdybych se to naučila brilantně, tak by to nepůsobilo legračně. Doufám, že to tak působí,“ svěřila Janžurová k černé komedii.

„Doufám, že se lidi budou bavit. Spolupráce s hereckými kolegy byla snová, byl to báječný spolek lidí, všichni byli velmi přátelští. Báječně jsem se s nimi bavila, pan režisér byl skvělý a zamilovala jsem se do kameramana,“ prozradila herečka na tiskové konferenci k snímku. ■