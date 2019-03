Andrea Pomeje s přítelem v Thajsku: Za „život po Jirkovi“ dostává nenávistné zprávy. Poslední nálož ji rozplakala

Andrea Pomeje s přítelem Petrem. Snaží se na vše zlé zapomenout. Dostává ale ošklivé zprávy. Co vzkazuje? Video: Instagram Andrey Pomeje

Složenky se neptají a je jasné, že DJka musí vydělávat peníze a byla by hloupá, kdyby lukrativní pracovní nabídku odmítla. Ještě než se naplno vrhne do vystupování, dopřává si zasloužený relax u bazénu po boku své lásky. Přesto se najdou tací, kteří život Andrey neustále kritizují a posílají jí nenávistné zprávy. Jako kdyby po smrti manžela neměla nárok na vůbec žádný život.

Andrea na sociální síti prosila o to, aby jí lidé neposílali nenávistné zprávy. Bojí se prý dokonce i usmát. „Chodí mi zlé a nenávistné zprávy od lidí, kteří řeší, že jsem na místě, kde jsme byli s Jirkou a kde jsme se brali, je to s ním spojené. Že jsem bezpáteřní a bezcitná a měla bych prožívat smutek,“ nechala se slyšet Andrea, která se na Instastories dokonce rozplakala.

„Jsem tady pracovně, a i dřív jsem tu byla pracovně, proto jsme sem mohli létat. A já jsem pyšná, že tu můžu být. Přestaňte soudit a dělat závěry podle Instagramu a Facebooku. Z pár vteřin nepoznáte, jak se člověk celý den chová a jak něco prožívá,“ vysvětlovala Andrea s tím, že se snaží žít jiný život.

„Mám teď život oddělený od toho, co bylo. Žiju teď jinak. Na jednu stranu jsem šťastná a zamilovaná, na druhou stranu koukám na své dítě, kterému chybí táta, je to těžký,“ dodala Andrea, které lidé pomalu vyčítají i úsměv a v podstatě všechno, co udělá.

Proč by ale měla jen sedět v koutě a brečet? Už jen kvůli dceři je jasné, že musí fungovat a snažit se žít normální život. ■