Po měsících opět spolu: Dana Morávková se shledala se synem, který studuje v zahraničí

Herečka se svou rodinou Foto: instagram D.Morávkové

S manželem, hudebníkem Petrem Maláskem, tedy zabalili kufry a vyrazili do Anglie. „Jarní pozdrav z Canterbury letí,“ pochlubila se herečka na sociální síti snímky z města, kde její syn studuje anglickou literaturu.

„Hrozně mu to přeji, protože my, když jsme byli s manželem mladí, tak jsme tuhle možnost neměli, takže mu to upřímně přeji. A díky technice jsme ve spojení takřka každý den,“ svěřila pro Super.cz nedávno herečka. Nyní si se svou rodinou užívá jarní dny ve Velké Británii. ■