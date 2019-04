S radikální změnou v životě přišla i fyzická proměna. Jak se vám líbí múza nedávno zesnulého Karla Lagerfelda?

Denisa změnila image. Foto: Super.cz/Elite Prague

Denisa Dvořáková měla po stěhování z Bratislavy možnost usadit se téměř v kterékoli módní metropoli, nakonec si za nové bydliště zvolila rodnou Prahu. Dlouho se v ní ale neohřeje.

Už druhým rokem je totiž ambasadorkou soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, takže bude v následujících týdnech cestovat po celé republice. „Už se na castingy velmi těším. Určitě mi tato zkušenost dala větší sebevědomí pro vystupování na veřejnosti, už vím, co mě čeká, takže můžu s jistotou říct, že si to víc užiji,” svěřila se nám Denisa a dále dodala: „Přestěhovala jsem se zpátky do Prahy, takže cestování po České republice bude pro mě teď mnohem jednodušší.”

Denisa bude provádět castingy a také vybírat mladé ženy i muže s největším předpokladem uspět ve světovém modelingu.

„Tahle práce mě při modelingu doopravdy baví a uspokojuje, sama jsem s touto prací začala, když mě maminka vzala na casting v obchodním centru na Chodově, kde jsme bydlely. Asi bych neměla kuráž dorazit sama, je ale skvělé najít v sobě odvahu a zkusit štěstí. Budu ráda nápomocná i těm, kteří nejsou úplnými extroverty, to dnes v modelingu není to hlavní. Hledáme různé typologie a nejen dokonalou krásu,“ odkazuje na své zkušenosti Denisa.

Se změnou partnerského života se velmi často pojí i změna image. To potkalo i tuto krásku, která výrazně změnila účes. „Začíná mi tu opět nějaká nová kapitola života, tak jsem se rozhodla i pro radikální změnu účesu a musím říct, že se cítím opravdu super. Jsem zvědavá, jestli mě i mladá děvčata budou stále poznávat,” smála se Denisa Dvořáková. ■