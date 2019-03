Tenista Rosol se drsně obul do exmanželky Ochotské: Co všechno dělala, aby nemohl vidět syna?

Míša Ochotská s exmanželem Lukášem Rosolem. Tady ještě byli zamilovaní... Michaela Feuereislová

"Okolnosti posledních dnů mě donutily veřejně reagovat, a to primárně na veřejné vyjádření mé bývalé ženy, které je bohužel už několikáté. V první řadě jsem šťastný za to, že mi má žena ukázala, že člověk umí dávat a ne pouze brát. Proč ona i já reagujeme na vyjádření paní Ochotské? Ve vlně zlostných komentářů a vyjádření mé bývalé ženy šlo prý o postesknutí, postěžování si, jaké to je být na výchovu dítěte sám a dokonce v jejím vyjádření padlo mé jméno," napsal ve vyjádření Rosol.

Slova, že je Michaela na výchovu syna Andrého sama, ho doslova vytočila doběla.

"V době, kdy paní Ochotská zůstala údajně sama a bez pomoci, vydávala jedno předběžné opatření za druhým, aby mi byl zakázán kontakt a styk se synem a to bez jakéhokoliv důvodu. Posledních několik dlouhých měsíců o kontaktu s mým synem rozhodoval soud a zdlouhavé psaní právních zástupců. Matka našeho syna investovala spoustu času taháním Andrého po doktorech, aby získala “důkazy” o tom, že jsem pro syna traumatem, fyzicky ho ohrožuji a podobně. Naštěstí odborníci a lidé na svém místě toto chování shledali jako účelové a díky nim jsem syna mohl vidět. Nebýt promarněného času a dohadech, času mohlo být nespočetněkrát tolik. Takže proč si žena, která si stěžuje na to, jak obtížné je být samoživitelkou (v jakémkoliv významu) nedá otci dítě bez problémů a není jejím zájmem, aby se otec podílel více?" ptá se tenista.

"Takovéto plakání v médiích potom nekoresponduje s tím, co paní Ochotská podniká za kroky, ale jedná se pouze o vizi vytvoření role oběti a získání podpory. Nebýt neustálé provokace a podobných článků na mou osobu, nikdy bych se k ničemu takovému nevyjadřoval," vysvětluje.

Lukáš Rosol se naštval a napsal dlouhé vyjádření. Na snímku se synem



"V tento moment to beru ale jako nutnost, protože takových případů je víc, než si možná všichni myslíme a kdyby to mohlo pomoci i jednomu jedinému tatínkovi, který byl “použit” jako dárce biologického materiálu a tím jeho role vlastně měla skončit, bude to jedině dobře. Dítě má nárok na oba rodiče a rodiče mají oba stejný nárok na své dítě, pokud toto není respektováno, je porušován jeden z nejvyšších lidských zákonů. Jsem šťastný, že mi povolaní lidé umožnili spravedlivě trávit čas se synem a to za lidských podmínek, ne pouze pod diktaturou matky, která určí místo, čas a kontroluje to. André bude vždy součástí mé skvělé rodiny. Není lehké být pod palbou mediální kritiky, pracovat na 100%, aby člověk utáhl vše co musí a ještě mu bylo kladeno k tíži, že pracuje moc a nemá čas, a potom i to, že chce vidět svého syna," dodal Rosol. ■