Postavička jako lusk: Česká Miss Earth 2015 po zimě rozhodně nemusí hubnout do plavek!

Karolína Mališová si užívá ve slovenských lázních. Foto: instagram K.Mališové

Po zimě se rozhodně nemusí trápit v posilovně. Kráska Karolína Mališová (22) si udržuje štíhlou figuru celoročně, a tak už nyní mohla odstartovat plavkovou sezónu. A přestože venku ještě nejsou kdovíjaké teploty, České Miss Earth z roku 2015 to rozhodně nevadí.

K bazénu vyrazila ve slovenských termálních lázních, takže jí zima ani chvilku nebyla. „Ideální čtvrtek,“ napsala si sexy blondýnka ke svůdné fotce na sociální síti. Zatímco v prosinci se modelka fotila v jednodílných plavkách, tentokrát už odhalila své dokonalé křivky mnohem více.

A nutno říct, že korunku krásy Karolína před pár lety dostala zaslouženě. Na soutěž by si mohla troufnout i teď a zcela jistě by se opět umístila na předních příčkách. No posuďte sami. ■