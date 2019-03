Tohle by jeho ex neměly poslouchat: Adam Mišík se v nové písni vyzpívává z toxického vztahu

Adam Mišík představuje nový klip k písni Démoni. Video: Universal Music

Zpěvák Adam Mišík (21) pouští do světa svůj další videoklip. Vznikl k písni Démoni, jež je, jak zpěvák uvedl, inspirovaná „toxickým vztahem, nemožností se posunout dál, i když víme, že by to bylo správné“. Do jaké míry jde o jeho osobní zkušenosti?