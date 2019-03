2x stříbrný Marek Dědík si v další řadě StarDance nezatančí: Jeho rozhodnutí souvisí s Pavlou Tomicovou

Marek Dědík a Pavla Tomicová Video: archiv M. Dědíka

Ve StarDance účinkoval čtyřikrát, přičemž dvakrát to dotáhl až do samotného finále, kde Marek Dědík (35) s partnerkou skončil těsně za vítězným párem. Loni se mu to podařilo s Pavlou Tomicovou (56).