Princ Mojmír z černobílé Popelky promluvil o složitém vztahu s Evou Hruškovou

Jiří Štědroň oslavil společně s kolegy 50. výročí vzniku pohádky Popelka.

„Já si to uvědomuju až zpětně, že to je tak významná pohádka, protože tehdy mi to tak nepřipadalo. Byla to sice první významnější role, ale do té doby už jsem dělal hodně věcí a už jsem měl dokonce svůj hit,“ vzpomínal Štědroň na oslavě výročí 50 let od vzniku televizní klasiky.

V pražské kavárně, kde se oslava konala, se setkal také s Evou Hruškovou (67), která ztvárnila titulní roli Popelky. „Vždycky jsme měli velmi korektní vztah. Ona byla dítě, já jsem byl dospělý muž a už otec od rodiny. U nás bylo určující to, že byla o hodně menší a já jsem tudíž musel vždycky stát pod schody, když jsme spolu hráli, nebo jsem ji držel v náručí. Čili ten výškový rozdíl dost určil náš vztah, protože ona měla dokonce v určitou dobu pocit, že ji přehlížím. Za tu dobu sice nepovyrostla, ale nějak se to všechno usadilo. Padesát let je padesát let, to už se uklidní ledacos,“ prozradil pohádkový princ s úsměvem.

Přestože už jeho největší sláva pominula, dodnes se aktivně věnuje zpěvu i herectví. „Jsem v Semaforu jako řádný člen už asi dvacátou sezónu a zároveň hostuju ve Studiu Ypsilon. A jak už jména těchto dvou divadel napovídají, jsou to totiž divadla hudební, tak i zpívám,“ svěřil Super.cz umělec a dodal, že se v pozdějším věku dokonce pustil do psaní knih. ■