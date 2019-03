Vévodkyně chce jen to nejlepší: Meghan a Harrymu má s výchovou dítěte pomáhat slavný zpěvák

Harry a Meghan se těší na první dítě. Profimedia.cz

Není tajemstvím, že prince Harryho a Williama pojí se zpěvákem, skladatelem a pianistou Eltonem Johnem silné pouto. Hudebník byl blízkým přítelem jejich matky, tragicky zesnulé princezny Diany (✝36), a princové s ním dodnes udržují kontakt nejen po osobní stránce, ale například i charitativní.

Harry si hudebníka pozval i na květnovou svatbu, kde John na recepci zazpíval čtyři písně, Tiny Dancer, I´m Still Standing, Your Song a Circle of Life. A má to být právě Elton, jehož prý nastávající rodiče požádali, aby se stal hudebním mentorem jejich dítěte, až uzraje čas. Alespoň to tvrdí zdroje z paláce britskému Daily Mailu.

„Harry a Meghan ctí Eltona a velmi si užili, když jim zpíval na svatbě. Meghan říká, že je ideálním člověkem, který by jejich dítě učil na piano. On prý řekl, že mu bude potěšením,“ cituje web zdroj z paláce s tím, že hudba je pro Meghan i Harryho velmi důležitou součástí života. ■