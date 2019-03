Popelka Eva Hrušková oslavila narozeniny ve velkém stylu: Popřát jí přišel i její princ Mojmír

Eva Hrušková oslavila hned dvojí narozeniny. Super.cz

Na jeden ze svých prvních filmů přišla zavzpomínat společně se svými kolegy do kavárny na pražských Vinohradech, kde se setkala mimo jiné s Jiřím Štědroněm (76), který v pohádce ztvárnil prince Mojmíra. Společně si zazpívali slavný duet a vzápětí pokřtili knihu Popelka a spol., vydanou k 50. výročí uvedení černobílé pohádkové klasiky.

„Pro mě to byl velký zlom, do té doby jsem hrála v pořadu Hledáme písničky pro děti. A paní režisérka si mě potom vybrala do několika pohádek, z nichž ta jedna byla právě Popelka. Skutečně je to 50 let od natočení a je fakt, že ta knížka, kterou dnes budeme křtít, obsahuje rozhovory jenom s námi, kteří ještě žijeme, a těch není moc,“ vzpomínala Hrušková, která si dodnes zachovala křehkost mladé dívky.

„Jsem mrňavá. Nikdy jsem nemohla být modelka, protože měřím jen 158 centimetrů, možná teď k stáru i o něco méně. Takže já nemusím přesvědčovat lidi, že jsem křehká, já tak malá jsem,“ řekla Super.cz televizní Popelka a prozradila, jak se udržuje fit. „S těmi kily je to složitější, ta musí člověk nějak kontrolovat a je fakt, že se nesmíte přestat hýbat. Já třeba hodně chodím, dostala jsem nový krokoměr. Takže se snažím každý den ujít aspoň těch deset tisíc kroků a myslím, že to funguje,“ svěřila se.

Rostoucí cifry ji ale nijak neznepokojují, a to především díky vnučce Elince (1,5), která jí dělá jenom samou radost. „To, že je člověk starší, může být pro někoho stresující, ale zase to přináší tyto krásné momenty, jako jsou třeba vnoučata,“ dodala herečka s úsměvem. ■