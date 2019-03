Sexy Bezděková i z elegantního kostýmku udělala zatraceně sexy model! Stačilo si nevzít podprsenku

Andrea Bezděková Super.cz

Česká Miss 2016 Andrea Bezděková (24) vyrazila na pražský fashion week v pořádně elegantním modelu. Na své vizáži si dala patřičně záležet. "Jsem žena mnoha tváří," směje se Andrea. "Stihla jsem si vyzvednout oblečení včas, nehonila jsem to na poslední chvíli. Make-up mi dělala moje vizážistka, culík jsem zvládla sama," řekla Super.cz Andrea.

"Přišla jsem nakouknout, co bude v další sezóně hit," dodala s úsměvem Bezděková, které dělala doprovod její kamarádka, modelka Kristýna Schicková. "Přítel je pracovně v zahraničí," vysvětlila.

Její nová láska Pavel Gillern je také úspěšný model. Andrea ho jednou na mole viděla, ale to ještě nebyli partneři. "Nevím, jestli bych se na něj chtěla dívat nyní na mole, radši bych, aby byl můj doprovod. Jednou jsem ho už viděla, ale to jsme spolu ještě nebyli. Byl neskutečnej," dodala.

To, že muži, kteří se věnují modelingu, jsou zženštilí, považuje za předsudky. "Můj kluk není zženštilý. Je to jiný. Když vím, jaký je, líbí se mi jeho pracovní poloha, jak je tvárný. Studuje, toto bere jako takovou zábavu, navíc velmi příjemnou. A ještě ho to dobře živí," dodala na módní show Pietro Filipi. ■