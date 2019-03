Hvězda Hry o trůny se naštvala na fanoušky. Poslala je do...

Lena Headey Profimedia.cz

„Čau instasvěte, to jsem já, a hele, bez make-upu. Uááá, všichni panikaří,“ začala své video narážkou na hejty, kterých se jí dostalo, když se naposledy ukázala nenalíčená, a dostala doporučení, že by to už nikdy neměla dělat. „Jděte do pr...,“ vzkázala.

Následně se Headey už zcela vážně vyjádřila ke kritice, jíž čelila kvůli svým veřejným názorům na výše zmíněná témata.

„Chci říct, že když zveřejňuji svůj pohled, nevidím na tom nic politického, je to můj názor jako člověka. Zajímá mě klima, zajímají mě moje děti a jejich budoucnost, stejně jako moji přátelé, jejich děti a jejich budoucnost. Zajímám se o humanitární krizi, která probíhá po celém světě. A jestli vám to vadí nebo jestli si myslíte, že herci nemají právo na svůj názor, na**rte si, přestaňte mě sledovat a já nemusím plakat,“ uvedla.

Její obhajoba přišla poté, co na sociální síti sdílela část proslovu americké političky a aktivistky Alexandrie Ocasio-Cortez (29), která ve středu pronesla ve sněmovně zapálený projev o klimatických změnách; dále post o nesouhlasu s Brexitem a video, na němž novozélandská premiérka Jacinda Ardern oznamuje, že se země krátce po útoku na mešity ve městě Christchurch rozhodla zpřísnit zákony o držení zbraní. ■