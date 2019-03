Módní policie ji většinou ztrhá! Teď si Jana Doleželová navrhla šaty sama. Takhle to dopadlo

Jana Doleželová Super.cz

"Je to trošku županový styl, ale není to županová látka. Spíš večírková," vysvětlila na párty s názvem Blond revolution. Jana být blondýnkou ale nikdy netoužila. "Měla jsem na sobě jednou blond paruku na focení reklamy. Bylo to překvapivě docela fajn. Co se týče experimentů, spíš je to v tónech hnědé barvy," vysvětluje.

Jana je zasnoubená s partnerem Davidem Trundou, svatba ale zatím stále není na pořadu dne. "Zasnoubení jsme, pro mě je v životě důležité mít děti, to mě naplňuje. Svatba pro mě není důležitá. Někdy bude, ale není to věc, kterou bych aktuálně řešila," dodala. ■