Odložil kytaru a znovu se vrhl na hraní: Richard Krajčo se po letech opět objeví před kamerou!

Richard Krajčo se objeví v nové detektivní minisérii.

V kostýmu policisty se herec, ale především lídr skupiny Kryštof, objevil na tiskové konferenci České televize. Tam představil nový thriller, který právě nedaleko Václavského náměstí natáčel, dorazil přímo z placu. „Právě jsme zatkli náměstka pražského magistrátu, ovšem vzápětí jsme ho museli propustit, což se mi moc nelíbilo, ale nakonec jsme to nějak uhráli a dopadlo to, dá se říct, na chvíli dobře, jinak v tom scénáři ty věci nevypadají moc dobře,“ svěřil se Krajčo, který se objeví v detektivním příběhu čerpajícím ze současnosti.

„Tomu přemlouvání věnoval asi rok, takže jsme spolu strávili spoustu času a já jsem si vyslechl spoustu historek o tom, co za tím příběhem je, a možná to mě také přimělo, abych do toho vstoupil,“ svěřil Krajčo s pistolí u pasu a dodal, že s Jiřím Svobodou se také setkal před lety při natáčení snímku Sametoví vrazi.

„Je to setkání po mnoha letech, byla to vlastně jedna z mých prvních příležitostí, to jsem byl ještě v Ostravě. Tamto byla taková první příležitost a říkám, že tohle je poslední, protože už moc před tu kameru nechodím. Když jsem četl scénář, tak jsem si řekl, že je to taková příležitost, která není úplně každý den, a že ten příběh má i nějakou výpověď. Takže já jsem se na Jirku těšil a jsem hrozně rád, že mi věří,“ dodal herec k novému projektu České televize. ■