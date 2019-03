Dáda Patrasová přitvrzuje: Tímto halucinogenním výtvorem šokovala fanoušky

Dáda Patrasová opět šokovala. Foto: Super.cz/Instagram D. Patrasové

Zdá se, že se Dáda Patrasová (62) postupně transformuje do instagramové umělkyně. V posledních týdnech totiž plní své sociální sítě podivnými halucinogenními výtvory a stále nemá dost.

Nejprve herečka překvapila sérií grafických pokusů, při nichž rozkouskovala svou fotku na několik dílků nebo snímky Prahy, z kterých se dere její obří obličej. Teď ale přitvrzuje a do její sbírky psychedelického umění přibylo například video, na kterém vypadá jako robot.

Nejvíc ale hrdinka dětských srdcí své fanoušky šokovala posledním videem, kde svůj obličej vyzdobila pleťovou maskou, plátkem okurky a na vlasy si ještě přidala pestrobarevné natáčky. Z jejího takto upraveného obličeje jde opravdu až strach.

Zatímco většina jejích příznivců vyjádřila svůj obdiv, našli se i tací, kteří si do herečky trochu rýpli. „Chci být cool jako Dáda,“ znělo ironicky v jednom z komentářů. „Ty jsi fakt bláznivá, to už je moc, bizaaaar,“ přidal se hned další. Vypadá to ale, že si negativní reakce Dáda nebere vůbec k srdci, a tak se zřejmě brzy dočkáme dalších bláznivých DaDa výtvorů.