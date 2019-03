Zorka Hejdová mate tělem: Posílají jí šaty pro modelky, má ale o dost větší velikost

Zorka Hejdová prozradila svoji velikost šatů. Super.cz

"Jsem docela soudná, takže bych odmítla. Nechci si hrát na modelku mezi opravdovými modelkami, muselo by to mít nějaký přesah nebo myšlenku, proč bych na tom mole měla být zrovna já. Když je to charitativní přehlídka, klidně si to vyzkouším. Ostatně už jsem to v minulosti párkrát udělala," řekla Super.cz.

Jedním z důvodů je i to, že nemá typickou modelkovskou velikost, i když mate tělem. "Mám M, velikost 38, a vždycky se všichni hrozně diví. Já nevím proč. Vždycky, když mi značky posílají outfity ze showroomů, tak jsou to věci od profi modelek, které jsou poloviční než já. A pak jsou hrozně překvapení, že to neoblíknu. Mám prostě klasickou ženskou velikost," prozradila nám. ■