Tady si klidně dovolí větší úlet. Bohyně Verešová vyrazila na opulentní přehlídku v sukni, pod kterou bylo vše vidět

Ve svém živlu je sice na mole, v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku si to umí Andrea Verešová (38) užít ale také v roli diváka. Svátek módy, který se ve svých edicích opakuje každou půlroční sezónu, je pro modelku příležitostí, jak se vyřádit při výběru outfitů, které by na jiné akce obléknout nemohla.

„Móda a modeling je součást mého života. Mám tady možnost vynést jiné modely, než které oblékám obvykle. Tady se dovoluje skoro všechno, od avantgardy po něco úplně jiného,” říká Andrea a jedním dechem dodává: Člověk vidí nové trendy, může podpořit nové talentované návrháře a může si obléct něco, co by si na sebe obvykle nevzal.”

Verešovou jsem zpovídali na prezentaci loni vzniklé linie Pop by Zuzana Kubíčková, která probíhala v komorním prostředí prezidentského apartmá hotelu Four Seasons Prague. Modelky se neprocházely po mole, ale vlastně jen existovaly v tomto romantickém prostředí v nejrůznějších rolích. „Já jsem okouzlená a myslím, že je to skvělý nápad. V konfrontaci s prostředím nebo vážnou hudbou vynikají její modely,” říká Andrea Verešová, které prezentace připomněla studium francouzštiny na francouzském lyceu. ■