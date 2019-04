Tereza Maxová se dala na kreativní tvorbu, o navrhování módy ovšem nejde

Tereza Maxová začala tvořit rukama. Super.cz

„Pustila bych se do navrhování mikin nebo triček. Na šaty bych si asi netroufla,” uvedla modelka před prezentací nové linie Pop by Zuzana Kubíčková. Určitý umělecký přetlak ale Tereza nejspíš pociťuje. „Teď jsem začala na stará kolena kreativní tvorbu a začala mě bavit keramika,” říká Tereza.

Práce s živým materiálem topmodelku naplňuje. „Člověk rád ponoří ruce do hlíny. Je to aktivita, při které člověk zapomene na běžné starosti a dělá něco tvořivého. Chápu návrháře, kteří ve svých ateliérech vytváří svou tvorbu a že je to uspokojuje,” říká Tereza Maxová. ■