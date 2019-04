Dcera Terezy Maxové bude mít obrovský šatník. Luxusní kousky podědí i po Evě Herzigové!

Tereza Maxová si nenechala ujít pražský týden módy. Super.cz

Během své poslední návštěvy Prahy neopomněla Tereza Maxová (47) navštívit Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Vyrazila na prezentaci loni uvedené značky Pop by Zuzana Kubíčková.

„Mně se její tvorba líbí, jsou to moje barvy, je to taková romantika. Byla jsem se jednou podívat dokonce v jejím ateliéru, když jsem si vybírala šaty pro jednu příležitost,” uvedla Maxová.

Samotná prezentace se nekonala v industriálním prostoru obchodního domu Kotva, jako většina ostatních, návrhářka si vybrala komorní prostředí prezidentského apartmá hotelu Four Seasons Prague. „Moc ráda podpořím české návrháře, protože si myslím, že je tady spousta talentů,” svěřila se nám Tereza.

Byť Maxová žije hlavně v zahraničí, obléká i českou módu, zejména pak kousky své kamarádky, návrhářky Kláry Nademlýnské. „Není to jen o značkách, mám i věci z bleších trhů, nebo věci, které si pořizuji na cestách a něco mi připomínají, nějaké věci mám po mamince. Je to taková všehochuť,” popisuje Tereza pestrost svého šatníku.

Vyzvídali jsme, jestli si její dcera, která v květnu oslaví desáté narozeniny, půjčuje z jejího šatníku nějaké kousky. „Rezervuje si kabelky a šperky, protože já je zase tolik nenosím. Možná bude dědit i po Evě (Eva Herzigová, kolegyně topmodelka - pozn. red.). Eva má totiž tři kluky,” smála se Tereza Maxová. ■